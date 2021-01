Il sondaggio politico di lunedì 25 gennaio 2021

Vita77178000 : RT @AleCapu82: ? #sondaggio CHE SCENARIO POLITICO DESIDERATE? RETWITTATE #Quirinale #maratonamentana #Mattarella #GiuseppeConte #Conte #Ber… - Lucil1Luciana : RT @AleCapu82: ? #sondaggio CHE SCENARIO POLITICO DESIDERATE? RETWITTATE #Quirinale #maratonamentana #Mattarella #GiuseppeConte #Conte #Ber… - AleCapu82 : ? #sondaggio CHE SCENARIO POLITICO DESIDERATE? RETWITTATE #Quirinale #maratonamentana #Mattarella #GiuseppeConte… - RoxxyHernandez : RT @ultimenotizie: Sondaggio politico Index Research #Lega 23,2% (-0,5) #Pd 19,5% (+0,3) #FratellidItalia 17,0% (+0,1) #M5s 15,0% (=) #Forz… - ultimenotizie : Sondaggio politico Index Research #Lega 23,2% (-0,5) #Pd 19,5% (+0,3) #FratellidItalia 17,0% (+0,1) #M5s 15,0% (=)… -

Ultime Notizie dalla rete : sondaggio politico

Con una nota, Silvio Berlusconi ha fatto appello al presidente della Repubblica per indicare la strada per l'Italia che possa risolvere la crisi politica.Qualcuno ha scritto che un crimine non ancora commesso sta soltanto attendendo l’esecutore; allo stesso modo una rivoluzione non ancora attuata aspetta ...