Il governo italiano ha trovato la sua stampella | la lotta contro Big Pharma

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Uno spettro si aggira per l’Europa: è lo spettro della causa a Big. O meglio, no, scusate: a dire il vero si aggira quasi esclusivamente entro i patri confini, perché nessuno come l’Italia ha deciso di premere sull’acceleratore della polemica a reti unificate dopo la comunicazione di Pfizer e AstraZeneca di ritardi nelle consegne delle dosi che spettano al nostro paese. Pfizer aveva comunicato che il suo stabilimento di produzione a Puurs, in Belgio, “subirà una temporanea riduzione del numero di dosi che saranno recapitate nella prossima settimana” (si parla della settimana appena terminata, quella del 18 gennaio); AstraZeneca (sul cui vaccino l’Italia ha puntato molte delle sue carte, e che avrebbe dovuto consegnarne 80 milioni di dosi ai 27 paesi membri dell’Unione europea entro marzo) ha appena deciso di ridurre di uno stimato 60% le sue consegne del primo ...