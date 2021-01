Coronavirus, Giani: «422 casi in Toscana su quasi 7mila test» (Di lunedì 25 gennaio 2021) «I nuovi casi registrati in Toscana sono 422 su 6.922 test di cui 5.913 tamponi molecolari e 1.009 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,10%». Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani Leggi su firenzepost (Di lunedì 25 gennaio 2021) «I nuoviregistrati insono 422 su 6.922di cui 5.913 tamponi molecolari e 1.009rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,10%». Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio

FirenzePost : Coronavirus, Giani: «422 casi in Toscana su quasi 7mila test» - agenziaimpress : #Coronavirus. Medico di famiglia in #Toscana per chi arriva nelle seconde case, governatore @EugenioGiani firma l’… - poetanaif : Covid Toscana, Giani anticipa i dati di oggi: '526 nuovi casi'/ LIVE - zazoomblog : Coronavirus Giani: «520 nuovi positivi su 15mila test». Toscana gialla ma attenzione - #Coronavirus #Giani: #nuovi… - FirenzePost : Coronavirus, Giani: «520 nuovi positivi su 15mila test». Toscana gialla, ma attenzione -