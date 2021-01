Variante Covid in Brasile | ospedali al collasso e scene da film horror Mentre Bolsonaro getta dubbi su cure e vaccini

Leggi su open.online

(Di domenica 24 gennaio 2021) Nella lotta al Coronavirus è tempo di fare i conti con le varianti che stanno emergendo intorno al mondo e che, in alcuni casi, rappresentano una sfida per le risposte della comunità scientifica in termini die di. Inlasembrerebbe più letale e contagiosa e la vita, neglidello Stato di Amazonas è stata nettamente stravolta, lasciando molti senza nemmeno le forniture di base. Sopraffatti dall’impennata di infezioni, i medici hanno ben presto finito anche le scorte di ossigeno. Tanto che per sopperire a questa mancanza è intervenuto anche il presidente venezuelano Nicolas Maduro, corso in aiuto dello Stato carioca definendo la situazione «il disastro della salute pubblica di Jair». Uno scenario da “dell’orrore” e ...