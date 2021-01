Basket, 17^ giornata Serie A 2021: Sassari seconda in solitaria, vincono Venezia e Pesaro (Di domenica 24 gennaio 2021) Si è completata la diciassettesima giornata della Serie A di Basket. Dopo il successo di Milano a mezzogiorno in casa contro Treviso, sono arrivate le vittorie delle dirette inseguitrici Sassari e Venezia, oltre a quello di Pesaro che si conferma nella parte alta della classifica. La Dinamo Sassari si porta al secondo posto in solitaria dopo la comoda vittoria in casa dell’Allianz Pallacanestro Trieste. La squadra di Pozzecco si è imposta 103-82 al termine di un match controllato fin dal primo quarto. Super prestazione di Marco Spissu, che ha realizzato il suo career high con 28 punti a referto e 36 di valutazione. Ottima anche la partita di Miro Bilan, che ha chiuso con 20 punti ed 8 rimbalzi, mentre a Trieste non sono bastati i 17 punti di Davide ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) Si è completata la diciassettesimadellaA di. Dopo il successo di Milano a mezzogiorno in casa contro Treviso, sono arrivate le vittorie delle dirette inseguitrici, oltre a quello diche si conferma nella parte alta della classifica. La Dinamosi porta al secondo posto indopo la comoda vittoria in casa dell’Allianz Pallacanestro Trieste. La squadra di Pozzecco si è imposta 103-82 al termine di un match controllato fin dal primo quarto. Super prestazione di Marco Spissu, che ha realizzato il suo career high con 28 punti a referto e 36 di valutazione. Ottima anche la partita di Miro Bilan, che ha chiuso con 20 punti ed 8 rimbalzi, mentre a Trieste non sono bastati i 17 punti di Davide ...

infoitsport : LBA 17° Giornata: De' Longhi Treviso Basket-A|X Armani Exchange Milano - abollis : RT @degrax: #pallts #basket al riposo @AllianzPallTS 46 vs Sassari 55. Per Trieste 10 Fernandez, per Sassari 17 Spissu - zazoomblog : LIVE Trieste-Dinamo Sassari 8-17 Serie A basket in DIRETTA: meglio i sardi in avvio di partita! - #Trieste-Dinamo… - degrax : #pallts #basket al riposo @AllianzPallTS 46 vs Sassari 55. Per Trieste 10 Fernandez, per Sassari 17 Spissu - sportli26181512 : Basket, l'Olimpia non si ferma e batte Treviso:15^ vittoria in campionato. I risultati: Fase importante per la stag… -