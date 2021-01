Pallanuoto | Preolimpico 2021 | Italia-Ungheria | un dentro-fuori che vale i Giochi di Tokyo

Leggi su oasport

(Di sabato 23 gennaio 2021) Adesso è arrivato il momento di mettere tutto da parte, a partire dalle polemiche per la formula tutt’altro che da ritenere idonea per una manifestazione di questanza, passando per i vari biscotti. C’è solo da scendere in acqua e dare tutto il possibile. È arrivata la partita più importante della stagione per il Setterosa: oggi alle 20.00 le azzurre a Trieste si giocano l’ultimo pass per idinella semifinale deldifemminile contro l’. La sfida prevista alla vigilia del torneo ed arrivata a causa di un paio di incroci nella fase a gironi piuttosto manovrati. Le magiare hanno praticamente scelto di affrontare le azzurre: la predominanza a livello fisico e i successi arrivati negli ultimi scontri diretti contro ...