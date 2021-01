Menarini | ok dell' Europa al nuovo farmaco antitumorale

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Firenze, 21 gennaio 2021 " i l Gruppo Menarin i ha annunciato oggi che la Commissione Europea (Ce) ha approvato Elzonris (tagraxofusp), come monoterapia per il trattamento di prima linea di pazienti ...

La Commissione Europea ha approvato Elzonris, per il trattamento di pazienti affetti da gravi neoplasie. Lucia e Alberto Giovanni Aleotti: "Questo risultato conferma l'impegno di Menarini in oncologia ...21 GEN - La Commissione Europea ha approvato Elzonris (tagraxofusp) di Menarini come monoterapia per il trattamento di prima linea di pazienti adulti affetti da neoplasia a cellule dendritiche plasmac ...