La tempesta perfetta con George Clooney è il film da vedere stasera in tv: ecco perché (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non prendete altri appuntamenti, stasera. Smaltita la frenesia da cerimonia di insediamento di Joe Biden, stasera in tv su Iris alle 21 c’è La tempesta perfetta di Wolfgang Petersen. Davvero imperdibile. perché c’è George Clooney con la barbetta sfatta del marinaio. E perché la storia che ci racconta è drammaticamente, proletariamente, catastroficamente vera. Nel cast, oltre al divo George ci sono Mark Wahlberg, Diane Lane, John C Reilly e William Fichtner. Questi ultimi due, sono tra i migliori “caretteristi” hollywoodiani degli ultimi 25 anni… George Clooney è il capitano dell’Andrea Gail, peschereccio al centro di La tempesta perfetta, il film ... Leggi su amica (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non prendete altri appuntamenti,. Smaltita la frenesia da cerimonia di insediamento di Joe Biden,in tv su Iris alle 21 c’è Ladi Wolfgang Petersen. Davvero imperdibile.c’ècon la barbetta sfatta del marinaio. Ela storia che ci racconta è drammaticamente, proletariamente, catastroficamente vera. Nel cast, oltre al divoci sono Mark Wahlberg, Diane Lane, John C Reilly e William Fichtner. Questi ultimi due, sono tra i migliori “caretteristi” hollywoodiani degli ultimi 25 anni…è il capitano dell’Andrea Gail, peschereccio al centro di La, il...

Sono giornate complicatissime per il governo Conte.Lo spettacolo che è andato in onda in occasione della fiducia al Senato non ha giovato, e molto insistenti sembrano essere i tentativi del ...

Crisi di Governo: Mattarella dà due settimane a Conte. Riparte la caccia ai volenterosi

Al Colle "incontro interlocutorio". Ora l’obiettivo di Conte è che i nuovi arrivati diano vita a un vero gruppo parlamentare ...

