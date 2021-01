Esselunga già raddoppia a Genova e intanto Toti boccia lo stop alle nuove domande per i centri commerciali chiesto dalla Lega (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Un momento storico per la Liguria”, “abbiamo mantenuto la promessa”, “i mugugnoni si devono rassegnare”. È passato appena un mese da quando Giovanni Toti esultava per lo sbarco di Esselunga a Genova, con l’apertura del primo punto vendita nel quartiere residenziale di Albaro. Un traguardo a cui il colosso della famiglia Caprotti aspirava da ben 36 anni. Che adesso è già pronto a raddoppiare: come scrive Il Secolo XIX, nei giorni scorsi è comparso un nuovo cantiere sull’area di proprietà del marchio a San Benigno, zona direzionale a due passi dal terminal traghetti. Si tratta, spiegano dall’azienda, di “demolizioni di manufatti non utili” allo sviluppo della struttura, che avrà un’estensione di oltre 3mila metri quadri. Insomma, dopo decenni di embargo da un territorio presidiato dalle Coop – tanto da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Un momento storico per la Liguria”, “abbiamo mantenuto la promessa”, “i mugugnoni si devono rassegnare”. È passato appena un mese da quando Giovanniesultava per lo sbarco di, con l’apertura del primo punto vendita nel quartiere residenziale di Albaro. Un traguardo a cui il colosso della famiglia Caprotti aspirava da ben 36 anni. Che adesso è già pronto are: come scrive Il Secolo XIX, nei giorni scorsi è comparso un nuovo cantiere sull’area di proprietà del marchio a San Benigno, zona direzionale a due passi dal terminal traghetti. Si tratta, spiegano dall’azienda, di “demolizioni di manufatti non utili” allo sviluppo della struttura, che avrà un’estensione di oltre 3mila metri quadri. Insomma, dopo decenni di embargo da un territorio presidiato dCoop – tanto da ...

