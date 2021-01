Cristiano Ronaldo vince la Supercoppa e Georgina lo ringrazia: 'Sei una leggenda' (Di giovedì 21 gennaio 2021) TORINO - Cristiano Ronaldo continua a collezionare trofei nella sua carriera e ieri sera a Reggio Emilia ne è arrivato un altro, il quarto in Italia, la Supercoppa Italiana . Ancora una volta ha ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 gennaio 2021) TORINO -continua a collezionare trofei nella sua carriera e ieri sera a Reggio Emilia ne è arrivato un altro, il quarto in Italia, laItaliana . Ancora una volta ha ...

goal : ???? Spanish Supercup: Lionel Messi sent off, Barcelona lose ? ???? Italian Supercup: Cristiano Ronaldo scores, Juvent… - juventusfc : 90' | INIZIA IL RECUPERO, RONALDO VICINO AL RADDOPPIO! Respinto il tiro di @Cristiano ma BISOGNA STRINGERE I DENTI… - goal : GOAL! Cristiano Ronaldo puts Juventus in front in the Supercoppa! ?? - Jorgeg99 : RT @JuvMania: Il tipico ingresso in campo di Cristiano Ronaldo ?????? #Juventus #CR7 - talawar7 : RT @aryansrivastav_: Cristiano Ronaldo in 144p -