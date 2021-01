«Viaggio nella grande bellezza» chiude per bassi ascolti | a perdere non è solo Mediaset | ma tutti noi

Leggi su vanityfair

(Di martedì 19 gennaio 2021) Quando un programma di divulgazione viene cancellato a perdere sono un po’ tutti, non solo la rete che lo trasmette. A fare a meno di una produzione minuziosamente confezionata, raccontata con dovizia di particolari e arricchita da riprese mozzafiato, è stata Canale 5, che ha deciso di chiudere Viaggio nella grande bellezza dopo la quarta e ultima puntata, che sarà trasmessa la sera del 19 gennaio. Gli ultimi due appuntamenti, che avrebbero visto come protagonista la città di Torino, non andranno, infatti, in onda, anche se non è detto che non vengano riproposti in futuro. Il motivo della cancellazione è legato alla media di ascolti di quest’ultima edizione, iniziata lo scorso 29 dicembre: uno share pari all’8,8% ha, infatti, indotto il Biscione a staccare la spina al programma condotto da Cesare Bocci nonostante abbia avuto il merito di rappresentare, dopo tanti anni, un cambio di rotta non di poco conto dell’ammiraglia Mediaset, da sempre centrata sull’intrattenimento.