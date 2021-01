Lo strano caso della donna che ha rubato il pc di Nancy Pelosi per venderlo ai russi (Di martedì 19 gennaio 2021) Riley June Williams, ventiduenne che due settimane fa aveva preso parte agli scontri di Capitol Hill, è stata arrestata ieri in Pennsylvania. È accusata per l’irruzione violenta nel Campidoglio. È ancora sotto indagine, invece, un altro aspetto che la riguarda, un “caso bizzarro” l’ha definito Kyle Cheney, Congress reporter di Politico, su Twitter. I video delle rivolte la mostrano mentre si dirige speditamente verso le scale: il suo obiettivo sarebbe stato, si legge nei documenti del dipartimento di Giustizia che citano la telefonata all’Fbi di un informatore (un amico della giovane, probabilmente un ex fidanzato), rubare un computer o un hard-disk della speaker della Camera, la dem Nancy Pelosi, per poi spedirlo a un amico in russia che a sua volta ... Leggi su formiche (Di martedì 19 gennaio 2021) Riley June Williams, ventiduenne che due settimane fa aveva preso parte agli scontri di Capitol Hill, è stata arrestata ieri in Pennsylvania. È accusata per l’irruzione violenta nel Campidoglio. È ancora sotto indagine, invece, un altro aspetto che la riguarda, un “bizzarro” l’ha definito Kyle Cheney, Congress reporter di Politico, su Twitter. I video delle rivolte la momentre si dirige speditamente verso le scale: il suo obiettivo sarebbe stato, si legge nei documenti del dipartimento di Giustizia che citano la telefonata all’Fbi di un informatore (un amicogiovane, probabilmente un ex fidanzato), rubare un computer o un hard-diskspeakerCamera, la dem, per poi spedirlo a un amico ina che a sua volta ...

Ultime Notizie dalla rete : strano caso Lo strano caso del quadro olandese rubato tre volte Corriere della Sera Lo strano caso del quadro rubato tre volte

«Due ragazzi che ridono con un boccale di birra», opera del 1628 di Frans Hals, è sparita per la terza volta da un museo olandese. Gli altri furti nel 1988 e nel 2011, tutti con l’obiettivo di ottener ...

Quer pasticciaccio strano di Costa San Giorgio: sul resort de luxe 5 stelle torna in scena il Difensore civico della Toscana

Non dev’esser parsa del tutto plausibile al dott. Andrea Vannini la risposta che la Direzione urbanistica del Comune di Firenze ha inviato a Idra, che chiedeva di poter vedere le proposte presentate a ...

«Due ragazzi che ridono con un boccale di birra», opera del 1628 di Frans Hals, è sparita per la terza volta da un museo olandese. Gli altri furti nel 1988 e nel 2011, tutti con l'obiettivo di ottener ...

Non dev'esser parsa del tutto plausibile al dott. Andrea Vannini la risposta che la Direzione urbanistica del Comune di Firenze ha inviato a Idra, che chiedeva di poter vedere le proposte presentate a ...