Con Biden si cambia musica: la politica stia fuori dall'intelligence. E in Italia…

Giù le mani della politica dagli 007. Un appello che a più riprese è stato lanciato su Formiche.net, da diversi esperti, da Adriano Soi a Mario Caligiuri, alla luce del dibattito sull'Autorità delegata in corso (rinnovatosi nelle ultime ore dopo il passaggio in Parlamento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte). Questa volta, però, a chiedere alla politica di tenersi fuori dalle faccende che riguardano i servizi segreti è Avril Haines, scelta dal presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden come direttore dell'Intelligence nazionale. "Per salvaguardare l'integrità della nostra comunità di intelligence, il direttore dell'Intelligence nazionale deve insistere sul fatto che, quando si tratta di intelligence, semplicemente non c'è posto per la politica", ha spiegato Haines in audizione al Senato.

