VIDEO American Magic si ribalta, scuffia incredibile in Prada Cup. Il tattico aveva avvisato: “Manovra a rischio” (Di lunedì 18 gennaio 2021) La regata conclusiva del secondo round robin della Prada Cup si è conclusa in maniera sorprendente ed inattesa. Gli statunitensi di American Magic viaggiavano saldamente in testa nei confronti di Luna Rossa, con un vantaggio che oscillava intorno ai 40 secondi. Tutto sembrava apparecchiato per il primo successo del team dello skipper Terry Hutchinson, quando è accaduto l’imponderabile. A seguito di una brusca virata al gate 5, quando gli yankee avrebbero imboccato il conclusivo lato di poppa, l’imbarcazione si è impennata con violenza, iniziando ad oscillare paurosamente, prima di flettersi sulla sua sinistra e franare nel mare! American Magic dramatically capsize during Prada Cup racinghttps://t.co/09UcWXFhos pic.twitter.com/RUWOZ3Dl9t — Newstalk ZB Sport (@newstalkzbsport) January ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) La regata conclusiva del secondo round robin dellaCup si è conclusa in maniera sorprendente ed inattesa. Gli statunitensi diviaggiavano saldamente in testa nei confronti di Luna Rossa, con un vantaggio che oscillava intorno ai 40 secondi. Tutto sembrava apparecchiato per il primo successo del team dello skipper Terry Hutchinson, quando è accaduto l’imponderabile. A seguito di una brusca virata al gate 5, quando gli yankee avrebbero imboccato il conclusivo lato di poppa, l’imbarcazione si è impennata con violenza, iniziando ad oscillare paurosamente, prima di flettersi sulla sua sinistra e franare nel mare!dramatically capsize duringCup racinghttps://t.co/09UcWXFhos pic.twitter.com/RUWOZ3Dl9t — Newstalk ZB Sport (@newstalkzbsport) January ...

Eurosport_IT : CHE BRIVIDO! ?????? Scuffia incredibile e spettacolare per l'equipaggio di American Magic ?????? #PradaCup |… - american_96 : RT @lovingprelemi: #prelemi 'nasce dentro me il bisogno di farti stare bene' - _DAGOSPIA_ : VIDEO! IL DRAMMATICO INCIDENTE DI AMERICAN MAGIC:LA BARCA USA SI RIBALTA IN REGATA - mymatteo : America's Cup, American Magic si ribalta durante la regata con Luna Rossa: le immagini impressionan… - american_96 : RT @oocgfvip5: Le vacanze siciliane di Tommaso #GFVIP -