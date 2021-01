Vaccinazioni Covid, boom nelle prenotazioni ultra 80enni, piattaforma regionale in tilt (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'Aquila - In meno di sette ore dall'avvio del servizio sono state già registrate centinaia di manifestazioni di interesse sulla piattaforma messa a disposizione dalla Regione per gli ultra 80enni e le categorie fragili e con disabilità. Per questo motivo si sta registrando un accesso importante sulla piattaforma, causando il rallentamento delle funzionalità. Lo precisa il Dipartimento regionale Sanità.Ricordiamo che l'ordine di iscrizione alla manifestazione di interesse alla vaccinazione non ha alcuna relazione con l'ordine di somministrazione dei vaccini. Ricordiamo inoltre che la piattaforma rimarrà attiva fino al 31 gennaio, salvo proroga, 24 ore al giorno tempo stimato per raccogliere tranquillamente tutte le adesioni per gli ultraottantenni e categorie fragili e ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'Aquila - In meno di sette ore dall'avvio del servizio sono state già registrate centinaia di manifestazioni di interesse sullamessa a disposizione dalla Regione per glie le categorie fragili e con disabilità. Per questo motivo si sta registrando un accesso importante sulla, causando il rallentamento delle funzionalità. Lo precisa il DipartimentoSanità.Ricordiamo che l'ordine di iscrizione alla manifestazione di interesse alla vaccinazione non ha alcuna relazione con l'ordine di somministrazione dei vaccini. Ricordiamo inoltre che larimarrà attiva fino al 31 gennaio, salvo proroga, 24 ore al giorno tempo stimato per raccogliere tranquillamente tutte le adesioni per gliottantenni e categorie fragili e ...

