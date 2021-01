Siamo nel vivo della stagione dei kiwi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono i kiwi il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Ci troviamo nel pieno della stagione con l’offerta italiana: l’annata non ha regalato grandi rese perchè i raccolti hanno avuto problemi fitosanitari, ma la merce disponibile è di buona qualità e ha un grado zuccherino soddisfacente. Nella massa mancano gli esemplari più grandi di pezzatura, quindi è un raccolto avaro sia in termini di volumi sia di dimensioni dei frutti. Gli areali produttivi di riferimento sono sparsi su tutta la Penisola e spaziano fra Piemonte, Veneto, Lazio e Calabria. Si trova anche prodotto greco che qualitativamente è comunque soddisfacente. Si è conclusa, invece, la campagna dei kiwi provenienti dall’emisfero australe. Ricchi di proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, i ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono iil prodottosettimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Ci troviamo nel pienocon l’offerta italiana: l’annata non ha regalato grandi rese perchè i raccolti hanno avuto problemi fitosanitari, ma la merce disponibile è di buona qualità e ha un grado zuccherino soddisfacente. Nella massa mancano gli esemplari più grandi di pezzatura, quindi è un raccolto avaro sia in termini di volumi sia di dimensioni dei frutti. Gli areali produttivi di riferimento sono sparsi su tutta la Penisola e spaziano fra Piemonte, Veneto, Lazio e Calabria. Si trova anche prodotto greco che qualitativamente è comunque soddisfacente. Si è conclusa, invece, la campagna deiprovenienti dall’emisfero australe. Ricchi di proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, i ...

