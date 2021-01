Sanremo, la Rai conferma il Festival: "Lavoriamo al pubblico in presenza" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Festival di Sanremo si svolgerà dal 2 al 6 marzo. La conferma delle date arriva direttamente dalla Rai, che spiega come sta lavorando affinché il pubblico possa essere in presenza all’Ariston. A breve, il Protocollo sanitario e organizzativo sarà sottoposto alle autorità competenti. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ildisi svolgerà dal 2 al 6 marzo. Ladelle date arriva direttamente dalla Rai, che spiega come sta lavorando affinché ilpossa essere inall’Ariston. A breve, il Protocollo sanitario e organizzativo sarà sottoposto alle autorità competenti.

IlContiAndrea : ++ #Sanremo2021 Rai conferma date e lavora a pubblico in presenza ++ (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Festival di Sanremo… - atitecuidoyo : RT @IlContiAndrea: ++ #Sanremo2021 Rai conferma date e lavora a pubblico in presenza ++ (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Festival di Sanremo si s… - Tele_Visionaro : RT @GiusCandela: Il Festival di Sanremo si svolgerà dal 2 al 6 marzo. La Rai conferma le date, spiegando che si lavora perché il pubblico p… - ziamseyes : RT @IlContiAndrea: ++ #Sanremo2021 Rai conferma date e lavora a pubblico in presenza ++ (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Il Festival di Sanremo si s… - tomjoad70 : RT @GiusCandela: Il Festival di Sanremo si svolgerà dal 2 al 6 marzo. La Rai conferma le date, spiegando che si lavora perché il pubblico p… -