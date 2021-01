Perché E’ sempre mezzogiorno oggi, 18 gennaio 2021, non è in onda? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Niente da fare per i fan di Antonella Clerici che oggi, 18 gennaio 2021, si sono sintonizzati su Raiuno per vedere una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno, il programma che ha riportato la popolare conduttrice in onda tutti i giorni sulla prima rete Rai. La trasmissione, infatti, non va in onda. Come mai? Il motivo è molto semplice, e legato alla crisi di Governo che sta attraversando il nostro Paese: per consentire la messa in onda delle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera dei Deputi relativa all’attuale situazione politica e del successivo dibattito e replica di Conte, Raiuno ha modificato il proprio palinsesto. Il programma di Antonella Clerici, quindi, tornerà in onda regolarmente domani, 19 ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 18 gennaio 2021) Niente da fare per i fan di Antonella Clerici che, 18, si sono sintonizzati su Raiuno per vedere una nuova puntata di E’, il programma che ha riportato la popolare conduttrice intutti i giorni sulla prima rete Rai. La trasmissione, infatti, non va in. Come mai? Il motivo è molto semplice, e legato alla crisi di Governo che sta attraversando il nostro Paese: per consentire la messa indelle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera dei Deputi relativa all’attuale situazione politica e del successivo dibattito e replica di Conte, Raiuno ha modificato il proprio palinsesto. Il programma di Antonella Clerici, quindi, tornerà inregolarmente domani, 19 ...

