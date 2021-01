Deliveroo raccoglie nuovi fondi e pensa alla quotazione in borsa (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Deliveroo ha completato un nuovo round di finanziamento per un valore di oltre 180 milioni di dollari provenienti da parte di investitori guidati da Durable Capital Partners LP e Fidelity Management & Research Company LLC, con una valutazione dell’azienda di oltre 7 miliardi di dollari. Questo investimento – spiega una nota – arriva prima di una possibile IPO (Offerta Pubblica Iniziale) e “riflette la forte domanda da parte degli azionisti esistenti di investire nella società, in ragione del significativo potenziale di crescita nel settore dell’online food delivery, nel quale sta accelerando l’adozione da parte dei consumatori”. “In Deliveroo siamo sempre concentrati sullo sviluppo della migliore proposta per consumatori, rider e ristoranti – ha dichiarato Will Shu, fondatore e CEO di Deliveroo –. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Tele) –ha completato un nuovo round di finanziamento per un valore di oltre 180 milioni di dollari provenienti da parte di investitori guidati da Durable Capital Partners LP e Fidelity Management & Research Company LLC, con una valutazione dell’azienda di oltre 7 miliardi di dollari. Questo investimento – spiega una nota – arriva prima di una possibile IPO (Offerta Pubblica Iniziale) e “riflette la forte domanda da parte degli azionisti esistenti di investire nella società, in ragione del significativo potenziale di crescita nel settore dell’online food delivery, nel quale sta accelerando l’adozione da parte dei consumatori”. “Insiamo sempre concentrati sullo sviluppo della migliore proposta per consumatori, rider e ristoranti – ha dichiarato Will Shu, fondatore e CEO di–. ...

