Amministrative Benevento | Cacciano | “L’accordo siglato tra Pd e M5S apre la strada all’alternativa”

Inizia a prendere forma e corpo una delle compagini elettorali che alle prossime elezioni sfideranno il sindaco uscente Clemente Mastella. La prima pietra è stata posta e le fondamenta gettate: c'è tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Un accordo messo nero su bianco dal documento firmato da Anna Maria Mollica e Marianna Farese per il M5S, e Giovanni Di Lorenzo e Giovanni per il Pd. Il vicesegretario vicario della federazione democratica di, Giovanni, contattato telefonicamente dalla redazione di Anteprima24.it, non nasconde la propria soddisfazione per quello che definisce: "un passo fondamentale per la costruzione di un'alternativa a un'amministrazione fallimentare sotto tutti i ...

Il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle si dichiarano: “Pronti per un’ampia alleanza politica, sociale e civica per rilanciare la città di Benevento”. Ecco, di seguito, il documento firmato da ...Per la prima volta nel Sannio il Movimento Cinque Stelle sigla un’alleanza politica per le elezioni amministrative. Succede in vista delle comunali 2021 a Benevento e il partner dei pentastellati sarà ...