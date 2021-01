Conte: 'Un milione di vaccini anti Covid, Italia prima in Ue' | Ricciardi: 'Paranormalità a fine 2021' (Di venerdì 15 gennaio 2021) 'Un milione di Italiani ha ricevuto il vaccino anti Covid-19. L' Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate'. Lo ha annunciato sui social il premier Giuseppe Conte , precisando che si tratta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 gennaio 2021) 'Undini ha ricevuto il vaccino-19. L'in Ue per numero di persone vaccinate'. Lo ha annunciato sui social il premier Giuseppe, precisando che si tratta ...

borghi_claudio : Va beh dai, sintesi di un milione di parole di #Renzi 'Levate dalle palle conte e ne parliamo' Adesso vediamo... - MediasetTgcom24 : Covid, Conte: 'Un milione di vaccinati in Italia' - fattoquotidiano : Vaccino anti-Covid, Conte: “L’ha ricevuto 1 milione di italiani. Siamo primi in Ue per numero di persone vaccinate,… - MediasetTgcom24 : Covid, Conte: 'Un milione di vaccinati in Italia, siamo primi in Ue' #Vaccini - Siciliano741 : RT @fattoquotidiano: Vaccino anti-Covid, Conte: “L’ha ricevuto 1 milione di italiani. Siamo primi in Ue per numero di persone vaccinate, in… -