Parler fatto fuori | nuovo colpo alla democrazia?

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Nella giornata di oggi il socialè stato rimosso da Amazon, Apple e Google rischiando quindi di scomparire dal mondo del web.(web source)Un social tanto discusso che nella giornata di oggi ha ricevuto undavvero pesante.è statodai servir sia di Apple che Amazon e Google. Una decisione che ha lasciato tutti senza parole e che soprattutto alimenta le polemiche intorno allo stato dellanell’intero globo. Leggi qui —> Da pupillo di Adriano Celentano all’oscurità: Ecco chi è Leggi qui —> Cani anti-Coronavirus: saranno addestrati in 18 Le ultime decisioni, con l’account Twitter di Trump bloccato in primis, ed i tanti episodi di censura nel passato dei grandi server, inducono a pensare che la ...

raramenteassale : RT @AntonioGrzt: #Parler ha fatto causa ad #Amazon #parlershutdown - Antobello : RT @AntonioGrzt: #Parler ha fatto causa ad #Amazon #parlershutdown - hooneymoony : RT @Iperbole_: Breve storia felice Salvini decide di iscriversi a #Parler, il nuovo social che ospita trumpiani e fasci di ogni parte del… - DavidePiffer : @stefanopensa @thesynthetista @GuidoCrosetto Le mie sono solo ipotesi, come dicono i nostri politici, attendiamo il… - Luciana12827144 : RT @AntonioGrzt: #Parler ha fatto causa ad #Amazon #parlershutdown -

Ultime Notizie dalla rete : Parler fatto

Per gli utenti di Apple non ci sarà nulla da fare, mentre gli utenti Android potranno comunque installare l’app bypassando Google Play e installandola per vie traverse. Salvini ha voluto raggiungere a ...Parler si appoggiava sul servizio di cloud computing Amazon Web Services (Aws). Il social è nato dalla progressiva stretta su contenuti ritenuti violenti o razzisti sui social network più canonici. Pa ...