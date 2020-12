Nettuno si illumina per il Natale | accese le luminarie nei punti più caratteristici della città FOTO

(Di sabato 5 dicembre 2020)si accende per il. Sono stateoggi alle 17, senza annunci e proclami per evitare possibili assembramenti di cittadini, lein occasione delle Festività Natalizie e che illuminerannofino al 10 gennaio. Un’atmosfera magica quella creata grazie alle splendideartistiche installate neipiùdi. Il bellissimo albero didi Piazza Battisti spicca sul meraviglioso villaggio polare e tra le installazioni artistiche posizionate tra piazza Battisti, lungomare Matteotti e piazzale Le Sirene tra cui la slitta di Babboe il trenino di. A fare da cornice le ...

