Scissione nel M5S al Parlamento europeo: 4 dissidenti lasciano gruppo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Quattro deputati della frangia ambientalista del M5S hanno lasciato il Parlamento europeo. L’annuncio è stato dato attraverso una nota dall’europarlamentare Piernicola Pedicini. Ora potrebbero fare ingresso nei Verdi. Quattro eurodeputati del M5S hanno lasciato il gruppo al Parlamento europeo, annunciando la loro uscita dal partito. Non si sentono più vicini alle idee di quest’ultimo. Una L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 3 dicembre 2020) Quattro deputati della frangia ambientalista del M5S hanno lasciato il. L’annuncio è stato dato attraverso una nota dall’europarlamentare Piernicola Pedicini. Ora potrebbero fare ingresso nei Verdi. Quattro eurodeputati del M5S hanno lasciato ilal, annunciando la loro uscita dal partito. Non si sentono più vicini alle idee di quest’ultimo. Una L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

peppeprovenzano : Non so se è più goffo il tentativo di riabilitare la Terza Via con le elezioni americane o con la scissione di Livo… - G_A_V_76 : RT @1970Adrien: Evvai!!!! @matteosalvinimi @gplegasalvini @GiorgiaMeloni @Noiconsalvini Scissione nel M5S al Parlamento europeo: quattro… - Mariann84321559 : RT @1970Adrien: Evvai!!!! @matteosalvinimi @gplegasalvini @GiorgiaMeloni @Noiconsalvini Scissione nel M5S al Parlamento europeo: quattro… - XMERIDIO78 : RT @Virus1979C: Parlamento europeo: quattro eurodeputati m5s, @ignaziocorrao, @PediciniM5S, @rosadamato634 ed @EleonoraEvi lasciano il g… -