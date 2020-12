Quasi mille morti Corona virus | Italia | 759982 attualmente positivi a test -19963 in un giorno con 58038 decessi 993 e 846809 guariti 23474 Totale di 1664829 casi 23225 Dati della protezione civile | effettuati 226729 tamponi

Ultime Notizie dalla rete : Quasi mille

L'HuffPost

Nelle ultime 24 ore sono 23.225 i nuovi contagi in Italia, in crescita rispetto ai 20.709 del giorno precedente. Si registra anche il record assoluto per il numero di morti: le vittime registrate sono ...Sono 23.225 i nuovi positivi al covid in Italia, a fronte di 226.729 tamponi effettuati. I morti nelle ultime ventiquattro ore sono stati 993. This website uses cookies to improve your experience whil ...