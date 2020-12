Tortura la figlia neonata con la candeggina | il motivo è sconvolgente

Ultime Notizie dalla rete : Tortura figlia

Ha torturato la figlia di 18 mesi e le ha iniettato la candeggina, voleva ucciderla. Succede in Turchia, a Istanbul: sotto accusa una donna di 28 anni, Ezgi Korucu. "Non la amavo", ha ammesso agli inv ...Inizia in Russia il processo a tre sorelle che hanno ucciso il padre perché le violentava da anni. Le donne rischiano venti anni di carcere.