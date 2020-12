Il verdetto dell’Onu | la cannabis è una pianta medicinale

Leggi su dire

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – Le Nazioni Unite questa mattina hanno riconosciuto ufficialmente le proprietà medicinali della cannabis in un voto espresso a Vienna dagli Stati Membri nel corso della Commissione droghe delle Nazioni unite (Cnd), l’organo esecutivo per la politica sulle droghe. Come si legge in una nota diffusa dall’Associazione Luca Coscioni, in agenda c’era il voto su sei raccomandazioni che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ha adottato qualche anno fa e che volevano ricollocare la cannabis all’interno delle quattro tabelle che dal 1961 classificano piante e derivati psicoattivi a seconda della loro pericolosità. L’UNGHERIA È L’UNICA CONTRARIA