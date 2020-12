Anticipazioni I Puritani opera di Bellini in onda su Rai 5 diretto da

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Andrà insu Rai alle 10 il 2 Dicembre l’teatrale “I” tratta dall’omonimo capolavoro di Vincenzo. A dirigere la regia il famoso Pier Luigi Pizzi. Vediamo qualche info più in merito.diportata in scena su Rai 5 Stiamo parlando di un capolavoro di Vincenzoe che ha un aneddoto storico tutto suo. Pare infatti che la prima assoluta fosse stata curata e realizzata in forma scenica direttamente dallo stessoil quale l’aveva plasmata su misura per il soprano Maria Malibran. Tuttavia quella versione non fu venne mai rappresentata in quanto fu posto in essere un qui pro quo sul materiale e poco dopo ci furono e morti dell’autore e della Malibran. Ripescata dal dimenticatoio, quella versione ha ...