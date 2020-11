Forestieri | «Udinese | che spirito Maradona? Quando l’ho saputo…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 novembre 2020) Fernando, attaccante dell’, ha parlato della situazione in casa bianconera e ricordato Diego ArmandoFernando, attaccante dell’, ha parlato della situazione in casa bianconera e ricordato Diego Armando– «Dobbiamo migliorare, creando più occasioni da gol ed essendo più cattivi sotto porta. La cosa che mi piace di questo gruppo è però lodi sacrificio per il compagno, e con questo andremo lontano, facendo bene, a cominciare da domenica». DE PAUL – «Primaseguito poco, mavisto spesso in Nazionale. Per me lui è il leader di questa squadra;parla, lo ascolti perché sai che lo fa sempre per il bene della ...