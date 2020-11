Tennis | rivoluzione WTA | i tornei avranno denominazione 1000 | 500 | 250 e 125

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 novembre 2020) La WTA sta per compiere un passo importante di avvicinamento al circuito ATP. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità sul cambiamento delladeidel circuito femminile che saranno:, 500, 250 e 125. I nomi, però, non saranno strettamente legati al numero di punti assegnati o al montepremi. La data per la nascita dei WTA 1.000, WTA 500, WTA 250 e WTA 125 dovrebbe essere quella del prossimo 2 dicembre. Dovrebbero far parte della categoria 1.000 i quattro premier obbligatori, ovvero Indian Wells, Miami, Madrid e Pechino, e i cinque Premier 5: Doha / Dubai, Roma, Canada, Cincinnati e Wuhan. La Premier sarebbe la nuova 500 mentre i WTA International passerebbe a 250 e la WTA 125 K sarebbe la WTA 125. Pare che in seno all’associazione difemminile vi ...