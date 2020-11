Tasse, rinvio pagamenti ad aprile con il nuovo decreto ristori: stop per chi ha perso il 33% del fatturato (Di giovedì 26 novembre 2020) Dl ristori, mano tesa alle attività in crisi. Lo stop fino al 30 aprile 2021 alle Tasse per chi abbia subito perdite di fatturato a causa del Covid è la misura che... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 26 novembre 2020) Dl, mano tesa alle attività in crisi. Lofino al 302021 alleper chi abbia subito perdite dia causa del Covid è la misura che...

marattin : In Legge di bilancio ci sono assegno unico per le famiglie riduzione tasse sul lavoro per giovani, donne e Sud. Nel… - ilmessaggeroit : #tasse, rinvio pagamenti ad aprile con il nuovo #decreto ristori: stop per chi ha perso il 33% del fatturato - PoliticaNewsNow : Scostamento, Misiani: 'Useremo quasi tutti gli 8 mld per rinvio tasse' - fisco24_info : Covid, con scostamento bilancio rinvio scadenze tasse : - Adnkronos : #Covid, con #scostamento bilancio rinvio scadenze #tasse -