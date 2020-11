Porpora Marcasciano | «Il festival sull' immaginario trans Divergenti è cinema che smonta i pregiudizi»

(Di giovedì 26 novembre 2020) L'abbiamo intervistata a pochi giorni dall'inizio di, che quest'anno è necessariamente on line, da oggi 26 fino al 28 novembre, gratuitamente disponibile al sito docacasa.itè ...

FedericoRaponi4 : Porpora Marcasciano, co-direttrice, presenta la 10^ edizione di DIVERGENTI Festival Internazionale di Cinema Trans… - tuttascena1 : Porpora Marcasciano - DIVERGENTI, 10^ edizione - edizionialegre : Il prossimo giovedì 10 dicembre, alle ore 18:00, online sulla pagina della Libreria Antigone Porpora Marcasciano pr… - Sal_Piombino : RT @perochan: Divergenti – Festival Internazionale di Cinema Trans dal 26 al 28 novembre «Noi trans siamo migranti in tutti i sensi, migra… - falcon82 : RT @perochan: Divergenti – Festival Internazionale di Cinema Trans dal 26 al 28 novembre «Noi trans siamo migranti in tutti i sensi, migra… -

Dal 26 al 28 novembre torna Divergenti, il festival del cinema trans arrivato alla sua decima edizione. Un evento da non perdere che potrai seguire online ...Torna oggi, in versione online e gratuita, Divergenti, il Festival internazionale di cinema Trans, che per la sua decima edizione guarda alle ‘migrazioni trans’ (su docasa.it, la piattaforma creata da ...