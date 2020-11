Morata si è preso la Juventus | il meglio della stagione dello spagnolo VIDEO

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Alvarosempre più decisivo per la. Con 7 gol e tre assist in dieci partite nei primi tre mesi, loha confermato di essere ancora un giocatore chiave per la Vecchia Signora. Suo il gol vittoria nel match di Champions League contro il Ferencvaros.caption id="attachment 1055947" align="alignnone" width="678"(getty images)/caption ITA Sport Press.

Di buono c’è la qualificazione agli ottavi di Champions League strappata con due giornate d’anticipo e poco altro. Nella partita che avrebbe dovuto rilanciare Dybala, sono ancora Morata e Cristiano Ro ...Esce Paulo Dybala, entra Alvaro Morata e in mezz'ora (28' per la precisione) fa ciò che alla Joya non è riuscito in un'ora buona di partita. La Juve segna in pieno recupero e si qualifica agli ottavi ...