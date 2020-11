Il Commissario Montalbano martedì 24 novembre su Rai 1 in replica l’episodio “Amore”

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 24 novembre 2020) IlAmore èin24su Rai 1 Iltorna insu Rai 1 conAmore in onda24e già trasmesso in prima visione il 19 febbraio 2018, trentaduesimo di tutta la collezione, con oltre 10,8 milioni di spettatori e il 42.8% di share.è solo in live streaming in contemporanea alla messa in onda, le puntate non sono disponibile on demand nei giorni successivi su Rai Play (probabilmente per preservare le innumerevoli repliche annuali). La trama di Amore, episodio de Ildi stasera 24 ...