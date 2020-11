Riaprono le scuole: ecco dove e quando (Di lunedì 23 novembre 2020) Riaprono le scuole in Campania. A partire da mercoledì 25 novembre. Dopo le proteste delle «mamme plutoniche», lo screening con i tamponi antigenici e il via libera dell'unità di crisi regionale che si è riunita oggi pomeriggio per analizzare i risultati dei 10.5900 test mirati eseguiti su base volontaria dal personale, docente e non, ma anche dagli studenti e dai familiari conviventi. Appena 35 risultati positivi per una percentuale dello 0,33%. Con la zona rossa, non tutti gli studenti però tornano tra i banchi. La ripresa delle attività riguarda i servizi educativi e della scuola dell’infanzia (0-6 anni) e le prime della primaria. «Con circa circa 210mila iscritti, conteggiando anche gli istituti privati e paritari non tutti mappati nel sistema», questi i dati diffusi dall’assessore regionale all’istruzione, Lucia Fortini. E «fatta salva ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 23 novembre 2020)lein Campania. A partire da mercoledì 25 novembre. Dopo le proteste delle «mamme plutoniche», lo screening con i tamponi antigenici e il via libera dell'unità di crisi regionale che si è riunita oggi pomeriggio per analizzare i risultati dei 10.5900 test mirati eseguiti su base volontaria dal personale, docente e non, ma anche dagli studenti e dai familiari conviventi. Appena 35 risultati positivi per una percentuale dello 0,33%. Con la zona rossa, non tutti gli studenti però tornano tra i banchi. La ripresa delle attività riguarda i servizi educativi e della scuola dell’infanzia (0-6 anni) e le prime della primaria. «Con circa circa 210mila iscritti, conteggiando anche gli istituti privati e paritari non tutti mappati nel sistema», questi i dati diffusi dall’assessore regionale all’istruzione, Lucia Fortini. E «fatta salva ...

