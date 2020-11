Il Dragone sulla Luna. La sfida spaziale della Cina agli Usa (Di lunedì 23 novembre 2020) A meno di due anni dalla precedente missione Lunare, il Dragone d’Oriente si appresta a un nuovo lancio verso il nostro satellite naturale. Meteo permettendo, intorno alle 21:35 italiane di oggi, a bordo di un razzo Lunga Marcia 5, la sonda Chang’e 5 partirà con l’ambizioso obiettivo di riportare a Terra frammenti del suolo Lunare. L’ultima a farlo fu, nel 1976, la missione sovietica Lunnik 24, quattro anni dopo rispetto agli astronauti dell’Apollo 17, impegno conclusivo del celebre programma statunitense. IL LANCIO Se la missione Chang’e 5 avrà successo, permetterà alla Cina di diventare terzo Paese al mondo a recuperare campioni Lunari. Il lancio è previsto dalla base di Wenchang, sull’isola di Hainan lungo la costa sud del Paese, nelle acque del Mar cinese meridionale, inaugurata ... Leggi su formiche (Di lunedì 23 novembre 2020) A meno di due anni dalla precedente missionere, ild’Oriente si appresta a un nuovo lancio verso il nostro satellite naturale. Meteo permettendo, intorno alle 21:35 italiane di oggi, a bordo di un razzo Lunga Marcia 5, la sonda Chang’e 5 partirà con l’ambizioso obiettivo di riportare a Terra frammenti del suolore. L’ultima a farlo fu, nel 1976, la missione sovietica Lunnik 24, quattro anni dopo rispettoastronauti dell’Apollo 17, impegno conclusivo del celebre programma statunitense. IL LANCIO Se la missione Chang’e 5 avrà successo, permetterà alladi diventare terzo Paese al mondo a recuperare campioniri. Il lancio è previsto dalla base di Wenchang, sull’isola di Hainan lungo la costa sud del Paese, nelle acque del Mar cinese meridionale, inaugurata ...

