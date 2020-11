Verso Napoli-Milan, i convocati di Bonera: squadra al completo, unica assenza in attacco (Di domenica 22 novembre 2020) Il Milan ha reso noto l'elenco dei giocatori convocati da Bonera in vista del big-match contro il Napoli di questa sera. Leggi su 90min (Di domenica 22 novembre 2020) Ilha reso noto l'elenco dei giocatoridain vista del big-match contro ildi questa sera.

_SiGonfiaLaRete : Verso #Napoli-#Milan: la forza azzurra in quei 4 punti in meno, sottratti dalla giustizia sportiva… - atmilan1899 : Verso #Napoli-#Milan, i convocati di #Bonera: squadra al completo, unica assenza in attacco - 100x100Napoli : Il #Milan in viaggio verso #Napoli. - MilanFo60352769 : A me spiace per tutti quelli che qui sopra non hanno vissuto le sfide col Napoli fine anni '80.Capireste l'odio ver… - MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e Padovan in studio ?? Live 4 partite Serie A ?? Pre Napoli-Mil… -