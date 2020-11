Tennis, finale Atp: è finita tra Medvedev e Thiem (Di domenica 22 novembre 2020) Si è giocata stasera alla O2 Arena di Londra, l’ ATP Finals 2020 che vede protagonisti il russo Daniil Medvedev e l’austriaco Dominic Thiem. finale inedita quella di stasera giocata a Londra tra Medvedev e Thiem: i due Tennisti infatti si scontrano per la prima volta all’atto conclusivo di un torneo. L’austriaco ha battuto in L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 22 novembre 2020) Si è giocata stasera alla O2 Arena di Londra, l’ ATP Finals 2020 che vede protagonisti il russo Daniile l’austriaco Dominicinedita quella di stasera giocata a Londra tra: i dueti infatti si scontrano per la prima volta all’atto conclusivo di un torneo. L’austriaco ha battuto in L'articolo proviene da YesLife.it.

tuttosport : #AtpFinals, #Medvedev trionfa: #Thiem ko in finale ???? - mc__mc_ : Detto questo, personalmente per me il 2020 nel tennis è stato da crepacuore in 35 modi diversi: da Zverev e Tsitsip… - LGuidobaldi : Daniil #Medvedev viene fuori alla distanza, ancora. Step by step, solido, inesorabile, il russo piega #Thiem al ter… - FerrariTommi : il più in forma @DaniilMedwed vince #NittoATPFinals con merito , @ThiemDomi molto cresciuto chiude con #UsOpen e fi… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPFinals #Medvedev campione! In #finale il russo super #Thiem 4-6 7-6 6-4! #live -