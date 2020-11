Come funziona l’extra cashback di Natale: fino a 150 euro (aggiuntivi) per chi usa carte di credito e app (Di domenica 22 novembre 2020) Il governo sta lavorando a tutte le misure possibili per rilanciare i consumi e l’economia, specie in vista di Natale. Secondo quanto si apprende, sul tavolo dei tecnici ci sarebbe un extra-cashback, ossia un rimborso del 10% fino a 150 euro, aggiuntivo rispetto alle misure già previste, per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre: lo potrà ottenere subito (entro la fine dell’anno) chi a dicembre farà 10 acquisti e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente. Il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente. Non è ancora stato definito il giorno in cui entra entrerà in vigore la misura, che sarà pronta comunque a inizio del prossimo mese di dicembre. Non ci sono categorie di spesa escluse: il bonus riguarda anche i generi alimentari. Si tratta, ... Leggi su tpi (Di domenica 22 novembre 2020) Il governo sta lavorando a tutte le misure possibili per rilanciare i consumi e l’economia, specie in vista di. Secondo quanto si apprende, sul tavolo dei tecnici ci sarebbe un extra-, ossia un rimborso del 10%a 150, aggiuntivo rispetto alle misure già previste, per le spese effettuate cone app nel mese di dicembre: lo potrà ottenere subito (entro la fine dell’anno) chi a dicembre farà 10 acquisti e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente. Il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente. Non è ancora stato definito il giorno in cui entra entrerà in vigore la misura, che sarà pronta comunque a inizio del prossimo mese di dicembre. Non ci sono categorie di spesa escluse: il bonus riguarda anche i generi alimentari. Si tratta, ...

