Juventus, i convocati per lo Spezia: torna Cristiano Ronaldo, difesa decimata (Di sabato 31 ottobre 2020) Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati che sono partiti da pochi minuti in direzione Cesena dove affronteranno lo Spezia. La Juventus riabbraccia dopo ben 19 giorni di positività al Covid-19, il proprio fuoriclasse Cristiano Ronaldo, finalmente guarito. Il portoghese si è allenato da solo e, come già comunicato da Pirlo nella conferenza della vigilia, non scenderà in campo dal primo minuto. Per lui, verosimilmente, si prospetta un ingresso a partita in corsa nei minuti finali, per riassaggiare il campo in vista dell’impegno di Champions League contro il Ferencvaros. I problemi di Pirlo sono dunque dietro, dove la difesa è decimata. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, nuova idea per il centrocampo: ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Andrea Pirlo ha diramato la lista deiche sono partiti da pochi minuti in direzione Cesena dove affronteranno lo. Lariabbraccia dopo ben 19 giorni di positività al Covid-19, il proprio fuoriclasse, finalmente guarito. Il portoghese si è allenato da solo e, come già comunicato da Pirlo nella conferenza della vigilia, non scenderà in campo dal primo minuto. Per lui, verosimilmente, si prospetta un ingresso a partita in corsa nei minuti finali, per riassaggiare il campo in vista dell’impegno di Champions League contro il Ferencvaros. I problemi di Pirlo sono dunque dietro, dove la. LEGGI ANCHE: Calciomercato, nuova idea per il centrocampo: ...

