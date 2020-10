Stoppani Fipe | ristoranti e bar a rischio | la criminalità organizzata è in agguato Il video

(Di giovedì 29 ottobre 2020)):e bar a, la criminalitàè inIl presidente della, Lino Enrico, è l’ospite del nuovo appuntamento con i Ten Minutes @TEN, la serie di colloqui itineranti face to face, ospitati daidel gruppo Ten Restaurant. Con il presidente, si è affrontata proprio la strettissima attualità del mondo della ristorazione, alle prese con le dure misure varate nell’ultimo DPCM. Il presidente della, pur riconoscendo la gravità della situazione generale e la volontà del governo di non interrompere mai il dialogo con la categoria, ha voluto sottolineare una serie di ...

Gli ultimi provvedimenti del Governo contro il Covid-19 scatenano l’insoddisfazione dei commercianti che stamani scendono in piazza per la protesta organizzata da Fipe: 24 città, 24 piazze, 1000 ...«Noi oggi siamo a terra ma non ci arrendiamo – sottolinea il Presidente della Fipe-Confcommercio, Lino Enrico Stoppani -. Prima della pandemia davamo da mangiare a oltre 11 milioni di persone ogni ...