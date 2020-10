Covid | il bollettino di oggi | 25mila casi e 205 morti in 24 ore

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)28 ottobre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Nuovidi nuovo in crescita nelle ultime 24 ore, ne sono stati accertati 24.991 contro i 21.994 di ieri. I tamponi eseguiti da ieri sono molti di più rispetto alla precedente rilevazione, quasi 199mila contro i 174mila di ieri. La Lombardia resta la regione più colpita, con 7.558 nuovi contagi. Lieve calo dei decessi nelle ultime 24 ore, si contano 205 vittime contro le 221 di ieri. Il totale dei decessi perda inizio emergenza è ora di 37.905. (segue dopo la foto) Aumentano ancora i ricoverati in terapia intensiva con 1536(+125 da ieri). Gli attualmente positivi sono 276.457 (+21.367), mentre 275.404 i guariti (+3.416). Sono i dati ...

RobertoBurioni : BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%.… - SkyTG24 : #COVID?19 ?? Firmato il nuovo #Dpcm, le norme saranno in vigore fino al 24/11 ?? Confermato lo stop per bar e ristora… - istsupsan : Sono online su Epicentro ?? l’aggiornamento dei decessi #Covid19 - Dimsuonosoft : Il bollettino di oggi nel #Lazio #Covid_19 @RegioneLazio @SaluteLazio - agenzia_nova : #COVID19 Il bollettino di oggi, 28 ottobre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Nuovo record di contagi da coronavirus in Italia ... con un incremento di 24.554 test in più rispetto al bollettino precedente. Anche in questo caso si tratta di un nuovo record assoluto.GENOVA - Sono 15 i nuovi decessi di persone positive al coronavirus registrati in Liguria, nel bollettino odierno diffuso dalla Regione. Si tratta di 7 donne e 8 uomini, tra i 67 e i 95 anni, deceduti ...