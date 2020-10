Roma mai doma a San Siro: prova di carattere. Dzeko sempre più leader (Di martedì 27 ottobre 2020) La Roma di Paulo Fonseca non muore mai a San Siro contro il Milan, rimontando per ben tre volte. Dzeko si dimostra ancora una volta un leader La Roma esce indenne da San Siro, nonostante episodi e disastri di Giacomelli. I giallorossi chiudono sul 3-3 contro il Milan, la squadra capolista del campionato ed in assoluto la più in forma del momento. Un punto che dà fiducia alla squadra di Fonseca, il quale allunga la striscia di risultati utili in campionato a 13 (9 vittorie e 4 pareggi, non incluso lo 0-3 contro il Verona) e permette alla Roma non perdere il contatto con la vetta, distante appena 4 punti. Eppure non era iniziata bene dal punto di vista dell’approccio, visto che dopo due minuti Ibra aveva già sbloccato la partita grazie ad una ... Leggi su zon (Di martedì 27 ottobre 2020) Ladi Paulo Fonseca non muore mai a Sancontro il Milan, rimontando per ben tre volte.si dimostra ancora una volta unLaesce indenne da San, nonostante episodi e disastri di Giacomelli. I giallorossi chiudono sul 3-3 contro il Milan, la squadra capolista del campionato ed in assoluto la più in forma del momento. Un punto che dà fiducia alla squadra di Fonseca, il quale allunga la striscia di risultati utili in campionato a 13 (9 vittorie e 4 pareggi, non incluso lo 0-3 contro il Verona) e permette allanon perdere il contatto con la vetta, distante appena 4 punti. Eppure non era iniziata bene dal punto di vista dell’approccio, visto che dopo due minuti Ibra aveva già sbloccato la partita grazie ad una ...

