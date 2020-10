La paura del Covid mette ancora tensione alle Borse, Piazza Affari chiude a -1,5% (Di martedì 27 ottobre 2020) Nuova flessione per i mercati azionari: davanti ai continui incrementi di contagi non bastano i passi avanti nei test sui vaccini sia dell'Università di Oxford sia di Mosca. Petrolio torna a salire per possibile impatto uragano Zeta sul Golfo del Messico Leggi su ilsole24ore (Di martedì 27 ottobre 2020) Nuova flessione per i mercati azionari: davanti ai continui incrementi di contagi non bastano i passi avanti nei test sui vaccini sia dell'Università di Oxford sia di Mosca. Petrolio torna a salire per possibile impatto uragano Zeta sul Golfo del Messico

piersileri : La prima urgenza ora è abbassare la curva del contagio. Il #Dpcm va in questo senso e ha varato misure proporzionat… - StefanoGuerrera : per come stanno andando le cose quasi ho più paura di una guerra civile che del virus stesso. - LaStampa : Saccheggi e paura nelle vie del centro. Gli incappucciati devastano Torino - acitrezzoto : @Alyenante Il problema non è avere le strutture, quelle le paghi, le portano, le costruisci. Il problema è avere pe… - AlessiaMirabel6 : RT @BiasBowie02: Ma tipo che nelle ultime due ore del gioco del fantasma il cappello se lo sono passati solo Tommy e Stefania perché non ri… -

Ultime Notizie dalla rete : paura del Paura del lockdown: già partita la corsa dai parrucchieri. E tanti cambiano look La Gazzetta di Mantova VIDEO E FOTO. In piazza Monte Grappa la rabbia e la protesta. «La gente riempie le piazze perché ha paura di morire di fame»

(Liberoquotidiano.it) Questa modalità di protesta, che danneggia le aziende con i continui furti dei ‘giovani ribelli’, non sembra poter aiutare ad un cambiamento, ad una rettifica del DPCM.

Altro che paura dei contagi Piste piene in Val Senales

Anche da noi i ristoranti sono aperti fino alle 22. Basta usare la testa". Arrivano i carabinieri del Nas. Ispezionano tutto, fuori e dentro, nell’albergo più alto d’Europa. In un angolo Monica ...

(Liberoquotidiano.it) Questa modalità di protesta, che danneggia le aziende con i continui furti dei ‘giovani ribelli’, non sembra poter aiutare ad un cambiamento, ad una rettifica del DPCM.Anche da noi i ristoranti sono aperti fino alle 22. Basta usare la testa". Arrivano i carabinieri del Nas. Ispezionano tutto, fuori e dentro, nell’albergo più alto d’Europa. In un angolo Monica ...