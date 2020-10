Cara ministra Azzolina | non temere di perdere una sfida politica | chiudi tutto prima che sia tardi!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 ottobre 2020), mi permetto di usare anche in pubblico il confidenziale “tu” per essere più diretto e per non essere ipocrita. Per un insegnante (tu lo sai, essendo stata una docente) non c’è nulla di più appagante che lo sguardo dei suoi allievi. Quando entro in aula e urlano “Maestro Alex” con il sorriso sul volto, l’entusiasmo va alle stelle. Quando Fatima mi saluta a mo’ di marinaio scherzando con me dicendomi: “Capitano”, mi sento davvero alla guida di una ciurma e sento tutta la responsabilità sulle mie spalle. Non c’è nulla che può sostituire i momenti in cui cammini tra i banchi, in cui ti siedi (con tanto di mascherina) tra loro oppure quando ti ritrovi a giocare all’intervallo divertendoti come un bambino. Stare ...