L’avvocato Michele Sarno annuncia la sua candidatura a Sindaco di Salerno

Salerno – L'avvocato Michele Sarno, Presidente Emerito della Camera Penale di Salerno, pronto ad avviare ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni comunali della città di Salerno. Sabato 24 ottobre alle ore 10.00, negli ampi spazi all'aperto, del Mood Garden Bar di via Papio (alle spalle della storica sede del Tribunale di Salerno sul corso V.Emanuele), l'avvocato penalista salernitano, annuncerà la sua volontà di candidarsi a Sindaco del Comune di Salerno nelle amministrative del 2021. Nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie per l'emergenza coronavirus, i ...

