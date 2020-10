C’è una soglia ben precisa che farà scattare un nuovo lockdown in Italia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Scongiurato, allontanato, respinto. Fino a questo momento, le forze politiche di maggioranza stanno cercando di non pensare all’ipotesi di un nuovo lockdown nei prossimi giorni. Tuttavia, la situazione in Italia non è rosea: nella giornata di ieri ci sono stati oltre 15mila contagi, mentre aumentano in maniera vertiginosa anche i posti occupati nelle terapie intensive. Proprio a partire da questo dato, infatti, si potrà pensare a una nuova chiusura generalizzata le Paese, comprese le scuole e le attività produttive che il governo – al momento – sta cercando di salvare. LEGGI ANCHE > Dal coprifuoco alla didattica a distanza, tutte le restrizioni regione per regione nuovo lockdown ci sarà se le terapie intensive raggiungeranno una certa ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Scongiurato, allontanato, respinto. Fino a questo momento, le forze politiche di maggioranza stanno cercando di non pensare all’ipotesi di unnei prossimi giorni. Tuttavia, la situazione innon è rosea: nella giornata di ieri ci sono stati oltre 15mila contagi, mentre aumentano in maniera vertiginosa anche i posti occupati nelle terapie intensive. Proprio a partire da questo dato, infatti, si potrà pensare a una nuova chiusura generalizzata le Paese, comprese le scuole e le attività produttive che il governo – al momento – sta cercando di salvare. LEGGI ANCHE > Dal coprifuoco alla didattica a distanza, tutte le restrizioni regione per regioneci sarà se le terapie intensive raggiungeranno una certa ...

TgrRaiFVG : Con 39 posti letto occupati su 43 disponibili, il reparto di malattie infettive di Udine è quasi saturo. Il diretto… - alexbarbera : Dimentichiamo per un attimo il Covid, oggi c’è una notizia di una qualche rilevanza: il Papa dice sì alle unioni ci… - ilpost : Quali sono i sintomi più comuni, chi chiamare, che differenza c'è tra quarantena e isolamento, che cos'è un contatt… - RetwittL : RT @SabinaStar88: #PoesiaItalianaContemporanea #SalaLettura “Noi usiamo solo due parole, sesso e amore, per miliardi di cose, una diversa… - PinoVaccaro77 : @sergiosardi4 Ti segnalo però che davanti c'era una squadra davvero mediocre per la Champions... undicesima in bund… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è una Siamo una specie in via di estinzione? Il rapporto tra natura, società e uomo nel libro di Antonio Balzani Fortune Italia