Gattuso “I timori ci sono | ma andare avanti è un nostro dovere”

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) NAPOLI (ITALPRESS) – Domani inizia l'Europa League del Napoli e Gennaronon si fida. Al San Paolo arriva una squadra che ha dovuto fare i conti con diversi casi di positività al coronavirus e che sembra presa da altri problemi, ma il tecnico degli azzurri mette in guardia i suoi sull'Az Alkmaar. “Noi domani non giochiamo contro degli scappati di casa. Sarà molto difficile affrontare ilgirone e l'Az. L'anno scorso hanno fatto bene ed erano a pari punti con l'Ajax. In fondo a loro manca solo un titolare e noi sappiamo che bisognerà faticare. Sia io che i miei calciatori non prenderemo sotto gamba questa partita”. “Preoccupati per il focolaio dell'Az? C'è preoccupazione ma come l'abbiamo avuta con il Genoa. C'è timore anche quando si va fuori a pranzo o a cena. In questo momento il ...