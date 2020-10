Covid: CR7, successo si misura da ostacoli superati (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 21 OTT - "Il successo nella vita non si misura con ciò che ottieni, ma dagli ostacoli che superi": Cristiano Ronaldo torna con questo messaggio a farsi vedere sui social network. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 21 OTT - "Ilnella vita non sicon ciò che ottieni, ma dagliche superi": Cristiano Ronaldo torna con questo messaggio a farsi vedere sui social network. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid CR7 Covid: CR7, successo si misura da ostacoli superati - Piemonte Agenzia ANSA Ronaldo aspetta il via libera, tampone decisivo per poter sfidare Messi

Se per giocare contro il Verona basterà un risultato negativo venerdì, il protocollo Uefa prevede un ulteriore passaggio per chi è ...

TORINO, 21 OTT - "Il successo nella vita non si misura con ciò che ottieni, ma dagli ostacoli che superi": Cristiano Ronaldo torna con questo messaggio a farsi vedere sui social network. Il portoghese ...

Se per giocare contro il Verona basterà un risultato negativo venerdì, il protocollo Uefa prevede un ulteriore passaggio per chi è ...