LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 54-55, Eurolega basket in DIRETTA: Rodriguez guida la rimonta milanese

FINISCE IL TERZO QUARTO! Uno strepitoso Sergio Rodriguez (già a quota 17 punti e 6 assist) trascina Milano nella rimonta. Olimpia sul -1 quando si entra nell'ultimo quarto. 54-55 ROLL! Milano segna ancora sulla sirena! 52-55 Tripla di Laprovittola al culmine di una grande azione. Sette secondi alla fine del quarto. 52-52 Altri due liberi di uno scatenato Rodriguez. 50-52 Taylor spegne subito l'entusiasmo milanese con la tripla. Un minuto alla fine del terzo quarto. 50-49 IL CHACHOOOOOOOO! ANCORA DA TRE! Sorpasso di Milano. 47-49 TRIPLA CLAMOROSA DI Rodriguez DA NOVE METRI DI TABELLA! 44-49 Due liberi per Abalde.

